Bus stort 75 meter van klif in Costa Rica, negen doden

In Costa Rica is in de nacht van zaterdag op zondag een bus 75 meter van een klif gevallen, met als gevolg ten minste negen doden en tientallen gewonden. Volgens de autoriteiten gebeurde het ongeluk na aardverschuivingen door hevige regenval. Hierdoor reden twee voertuigen op de bus in.

Het ongeluk was op de Inter-American Highway in het gebied Cambronero, op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad San José. Volgens de autoriteiten zijn 28 mensen naar het ziekenhuis vervoerd, van wie drie in kritieke toestand. Twee mensen zijn nog vermist.

Honderden gezinnen geëvacueerd

Eerder werden er al honderden huishoudens rond het gebied geëvacueerd vanwege de zware regenval. Rondom de kustgebieden worden nog steeds hevige regenbuien verwacht.

De verongelukte bus was onderweg van San José naar de provincie Guanacaste in het noordwesten van het land.