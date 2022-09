Zeldzame grafgrot in Israël ontdekt uit Ramses II-tijdperk

Israëlische archeologen hebben een grafgrot ontdekt uit de tijd van de Egyptische farao Ramses II, die in 1213 voor Christus stierf. De autoriteiten spreken van een extreem zeldzame ontdekking. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in verschillende vormen en maten.

De grot bevindt zich op een strand nabij Tel Aviv. De vondst, die dinsdag werd gedaan, berust op toeval. Een graafmachine raakte het dak van de grot.

Archeologen gingen met een ladder naar beneden en vonden tal van voorwerpen, waaronder in rood geverfde of met botten beschilderde kommen, kelken, kookpotten, voorraadpotten, olielampen en bronzen pijl- en speerpunten. Ook werd ten minste één intact skelet gevonden.

Late bronstijd

Op beelden, vrijgegeven door de Israëlische oudheidkundige autoriteiten, zijn de voorwerpen te zien. Ze zijn onaangeroerd sinds ze er 3300 jaar geleden, in de late bronstijd, werden geplaatst. De objecten werden gebruikt als begrafenisoffers om overledenen te vergezellen op hun reis naar het hiernamaals.

Volgens de archeologen zijn de aardewerken voorwerpen afkomstig uit onder meer Cyprus, Libanon, Noord-Syrië, Gaza en Jaffa. Deze verscheidenheid van herkomstplekken duidt op levendige internationale handelsactiviteiten.

De grot is momenteel afgesloten en wordt bewaakt tot er een plan is voor een complete opgraving. De bewaking was nodig omdat er na de archeologische ontdekking voorwerpen bleken te zijn geplunderd. De plunderingen worden nog onderzocht.