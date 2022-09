Biden, Macron en andere wereldleiders nemen afscheid van Elizabeth

Wereldleiders en vorsten hebben vanavond een laatste groet gebracht aan koningin Elizabeth. Onder anderen de Amerikaanse president Biden en de koningsparen van Zweden en Spanje brachten een bezoek aan Westminster Hall, waar de kist met het lichaam van Elizabeth staat.

Tot morgen 06.30 uur lokale tijd kan iedereen in Westminster Hall afscheid nemen van de koningin. Om 11.00 uur (12.00 uur Nederlandse tijd) is de uitvaartceremonie in Westminster Abbey, waarna Elizabeth zal worden overgebracht naar Windsor Castle. Al dagen staan bezoekers vele uren in de rij voor een moment bij de kist in Westminster Hall.

Veel hoogwaardigheidsbekleders kwamen dit weekend aan in Londen. Zij konden, via een speciale ingang, een laatste groet brengen aan Elizabeth. Ook kwamen ze vanavond bij elkaar op een receptie in Buckingham Palace, georganiseerd door koning Charles.

'Fatsoenlijk' en 'eerbiedwaardig'

President Biden en zijn vrouw Jill verschenen in de vroege avond in Westminster Hall, waar zij vanaf een podium enige tijd zwijgend naar de kist keken. Na afloop prees de president de waardigheid en dienstbaarheid van de overleden koningin. Ook noemde hij haar "fatsoenlijk" en "eerbiedwaardig".

Onder de hoogwaardigheidsbekleders waren ook de Zweedse koning Carl Gustaaf en koningin Sofia, net als de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Het in het zwart geklede Zweedse koningspaar maakte een kleine buiging voor de overleden koningin.

Ook de Oekraïense presidentsvrouw Zelenska, de Franse president Macron en de Belgische koning Filip waren in het oude parlementsgebouw. Koningin Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix arriveerden vanavond bij Buckingham Palace voor de receptie. Of zij nog naar Westminster Hall gaan, is niet bekend.