Zaalvoetballers Oranje pas in slotfase langs Kosovo bij start WK-kwalificatie

De loting was pittig voor Nederland, in de eerste fase van de kwalificatie. Met ook het sterke Oekraïne nog in de groep van drie, was een goed resultaat thuis tegen de stugge Kosovaren zeer gewenst.

Lang leek het duel echter op een doelpuntloze vertoning af te stevenen in Rotterdam, zeker toen Said Bouzambou vlak voor tijd een grote kans om zeep had geholpen. De meevoetballende keeper van Kosovo was de bal verloren, maar een verdediger schoot hem op de lijn nog te hulp bij de inzet van Bouzambou.

Toch viel die bevrijdende treffer, na een schot van Isham Dahmani. En Saber Ben Khalou deed er meteen een schepje bovenop, voordat Kosovo de eer redde en er nog een spannende slotminuut aanbrak.

Tjaden doorgeschoven bij KNVB

De zege kwam echter niet meer in gevaar voor de debuterende Moreno, opvolger van Max Tjaden bij Oranje. Bij de professionalisering van het zaalvoetbal werd Tjaden onlangs doorgeschoven naar de nieuw gecreëerde functie van technisch manager zaalvoetbal bij de KNVB.

Het lange traject naar het WK van 2024 is alvast goed begonnen voor Nederland. Op 11 oktober wacht Oekraïne, dat tijdens het afgelopen EK nog knap werd verslagen.