Russische popster veroordeelt oorlog in Oekraïne: 'Maakt van ons een paria'

De Russische popster Alla Poegatsjova heeft zich op Instagram uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Ze schrijft dat "onze mannen" sterven voor fictieve doelen "die van ons land een paria maken en het leven van onze burgers bemoeilijken". Poegatsjova heeft op Instagram ruim 3,4 miljoen volgers.

Ook haar echtgenoot, de tv-presentator en komiek Max Galkin, liet zich de afgelopen maanden kritisch uit over de oorlog. Om die reden heeft het Kremlin hem afgelopen week op de lijst met 'buitenlandse agenten' geplaatst.

Mensen en organisaties met dat stempel krijgen te maken met allerlei restricties. Zo moeten ze vier keer per jaar verslag uitbrengen over hun financiën. Ook zijn ze verplicht om bij alles wat ze publiekelijk doen te melden dat ze de status van buitenlandse agent hebben.

'Betrouwbare patriot'

De nieuwe status van haar man was de aanleiding voor het Instagram-bericht van Poegatsjova. In de post verzoekt ze de Russische autoriteiten om ook haar op de lijst van buitenlandse agenten te zetten. Naar eigen zeggen wil ze solidair zijn met haar man. Ze noemt hem een "ware en betrouwbare patriot van Rusland".

De woorden van Poegatsjova zijn opvallend, want doorgaans houden critici van het Kremlin hun mond - zeker bekende Russen. Het publiekelijk bekritiseren van de oorlog is in Rusland potentieel zeer gevaarlijk. Zo kunnen politici en ambtenaren in de gevangenis belanden als ze zich kritisch uiten over de oorlog. In Rusland moet die overigens een 'speciale militaire operatie' worden genoemd; het woord 'oorlog' is verboden.