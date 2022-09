Geklopt Ajax miste energie in Alkmaar: 'Speelden onszelf de wedstrijd uit'

Schreuder baalde ervan dat Ajax zo weinig deed met de ruimtes die het van AZ soms kreeg. "We speelden onszelf de wedstrijd uit door het veld veel te groot te maken. Ik wilde net als in andere duels goede energie zien, maar die was er vandaag minder. We oogden niet fris. "

Afgelopen dinsdag werden elf Ajacieden bijna een wedstrijd lang door Liverpool over Anfield Road geblazen. In Alkmaar kreeg Ajax soms wel de kans om aan voetballen toe te komen, maar lukte dat gewoonweg niet.

Schreuder, die zijn ploeg behalve drie punten ook de koppositie in de eredivisie zag verliezen, was onder de indruk van tegenstander AZ. "Ze deden het zeker verdedigend, qua felheid en agressiviteit, erg goed. Wij stelden daar voetballend te weinig tegenover."

Na iets meer dan een uur gooide Schreuder 'Plan A' - met goed positiespel tot kansen komen - overboord. Met invallers Brian Brobbey en later Lorenzo Lucca ging hij over op 'Plan B', een wat sjiekere variant op pompen of verzuipen.

Lucca bevalt

Ajax kwam in die slotminuten erg dicht bij de gelijkmaker en werd vooral via de rijzige Italiaan Lucca gevaarlijk. "Ze hebben het in de eindfase goed gedaan", vindt Schreuder. "Dat Lucca zijn rol goed vervulde verbaast me niet, naar aanleiding van wat hij op trainingen laat zien."

In onderstaande video vertelt keeper Remko Pasveer, uitblinker aan de zijde van Ajax, over het duel in Alkmaar én over zijn uitverkiezing voor Oranje.