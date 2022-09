'Quarantainebus' verongelukt in China, kritiek op coronabeleid zwelt aan

In China gelden nog steeds strenge coronaregels. Het land heeft de afgelopen maanden meerdere (miljoenen)steden volledig afgesloten van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Sommige inwoners zeiden daarover op sociale media dat medewerkers van hulpdiensten wel heel ver gingen om te controleren of ze zich aan de regels hielden. Zo werd ingebroken in huizen om mensen die positief waren getest af te voeren naar quarantainehotels. Ook werd melding gemaakt van personeel dat voordeuren intrapte en huissleutels opeiste om mensen op te sluiten.

Verontwaardiging

Volgens persbureau Reuters leidt het busongeluk in Guizhou tot verontwaardigde reacties op het in China populaire berichtenprogramma WeChat. Gebruikers winden zich op over de strenge coronaregels in China en de terughoudendheid van de autoriteiten om informatie te geven over het ongeluk.

"Wanneer houdt dit allemaal op?" vraagt iemand zich bijvoorbeeld af. Een andere populaire reactie is: "We zitten allemaal in die bus."

'Onhoudbare' aanpak

De manier waarop China omgaat met het coronavirus leidde de afgelopen maanden vaker tot kritiek, onder meer van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). WHO-baas Tedros Ghebreyesus noemde de Chinese aanpak in mei onhoudbaar, "gezien het gedrag van het virus op dit moment".

Ook in China zelf zwelt de kritiek dus aan. Deze maand nog gingen inwoners van Guiyang, de hoofdstad van de provincie Guizhou, nog de straat op uit onvrede met de lockdown die hun was opgelegd. Ze zeiden onder meer een tekort aan voedsel te hebben.

Momenteel zitten tientallen miljoenen mensen in meerdere regio's in China geheel of gedeeltelijk thuis vanwege het zero-covid-beleid van Peking. In aanloop naar het congres van de Communistische Partij in oktober staan veel lokale autoriteiten onder druk om nieuwe corona-uitbraken snel te beteugelen. Officieel zijn vandaag 1189 nieuwe coronagevallen geregistreerd.