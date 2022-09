AZ te sterk voor Ajax, dat koppositie eredivisie nu kwijt is aan PSV

Ajax kwam op voorsprong via Mohammed Kudus, maar Mees de Wit en Jens Odgaard bezorgden AZ de winst. In een hectische slotfase was Ajax een paar keer heel dicht bij een punt, maar de gelijkmaker viel uiteindelijk niet.

Ajax is de koppositie in de eredivisie kwijtgeraakt aan PSV. De Amsterdammers verloren op 'Super Sunday' de topper in Alkmaar tegen AZ met 2-1, terwijl PSV in Eindhoven met 4-3 van Feyenoord won .

Maar ook na dat doelpunt overtuigde Ajax niet. Langzaam maar zeker richtte AZ zich weer wat op en in de 40ste minuut stond het weer gelijk. Na een grote fout van Devyne Rensch, die zijn sliding op de bal verkeerd timede, schoot Mees de Wit raak. Kort voor rust maakte Odgaard de 2-1, nadat Calvin Bassey vergat om mee te stappen in de buitenspelval.

En inderdaad, de Alkmaarders maakten het Ajax niet gemakkelijk. De ploeg van Alfred Schreuder, spelend met de inmiddels behoorlijk vertrouwde opstelling met Kudus in de spits, wist zijn draai in de openingsfase niet te vinden. Daar stond tegenover dat ook AZ vrijwel niets wist te creëren.

AZ begon aan de wedstrijd met zeven verdedigers in het elftal, hoewel van Mees de Wit en Yukinari Sugawara bekend is dat ze ook prima kunnen aanvallen. Trainer Pascal Jansen hoopte Ajax het voetballen onmogelijk te maken, zoals Liverpool dat deed in de Champions League.

Na rust kwam de wedstrijd - die tot dan buiten de goals weinig spannends bracht - meer tot leven. AZ was heel dicht bij de 3-1, maar een inzet van Tijjani Reijnders werd door Remko Pasveer knap uit de hoek getikt.

De ervaren keeper hield zijn ploeg daarna ook bij twee kansen van Sugawara en een schot van Odgaard op de been. Ajax kwam in die fase maar nauwelijks in het stuk voor.

Pas nadat Brian Brobbey in de ploeg was gekomen voor Rensch meldden de Amsterdammers zich zo nu en dan weer rond de zestienmeter van AZ. Een harde knal van Kudus werd door Dani de Wit ternauwernood van de lijn gehaald.

Klein wonder

Ajax voerde de druk in het laatste kwartier op en het was een klein wonder dat Steven Bergwijn in de 80ste minuut de 2-2 niet maakte. De linksbuiten schoot van een meter of vijf in, maar zag ditmaal Reijnders op de doellijn redden.

In de blessuretijd zocht Ajax het hoofd van de boomlange invaller Lorenzo Lucca. Dat leverde veel gevaar, maar geen goal op. AZ hield stand, waardoor PSV de nieuwe koploper in de eredivisie is.