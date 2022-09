Na spoedoverleg nog geen noodplan voor hoge energienota

Het kabinet en de coalitiepartijen zijn er nog niet in geslaagd om een extra noodplan te maken voor de stijgende energierekening. Op het ministerie van Financiën in Den Haag hebben minister Kaag en staatssecretaris Van Rij vanmiddag spoedoverleg gehad met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie om te kijken of er nog voor dinsdag (Prinsjesdag) extra maatregelen genomen kunnen worden.

Het overleg heeft ongeveer 2,5 uur geduurd. Erna ging iedereen naar huis zonder de wachtende pers buiten te woord te staan.

Een Haagse bron zegt dat het kabinet en de coalitie er nog niet uit zijn, maar dat het wel de bedoeling is om dinsdag op Prinsjesdag met een aanvullend plan te komen.

In de Prinsjesdagstukken die vrijdag al zijn uitgelekt, staat dat het kabinet ruim 17 miljard euro extra uittrekt om het koopkrachtverlies voor volgend jaar te compenseren. Maar er is meer nodig, benadrukt het kabinet.

Achter de schermen is de afgelopen tijd veel overleg geweest, ook met energiebedrijven, om plannen te bespreken. Zo wordt gedacht aan een prijsplafond. Dan komt er een bovengrens voor de prijs van een eenheid gas of elektriciteit. Ook wordt er gedacht aan een andere variant: een bovengrens aan het gemiddelde energieverbruik voor een gezin of bedrijf. Tot die bovengrens geldt een lager, door de overheid gesubsidieerd tarief.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei eerder dat hij voor allerlei ideeën openstaat, maar dat ze wel uitvoerbaar moeten zijn. Minister Kaag van Financiën benadrukte ook dat een en ander "niet goedkoop" is. Er wordt uitgegaan van een bedrag van zo'n tien miljard euro extra.

Het kabinet wil proberen om ook voor dit jaar huishoudens en bedrijven in nood te compenseren. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.