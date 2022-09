Kabinet mikt op prijsplafond voor energie in november

Om de stijgende energierekeningen te bestrijden mikt het kabinet op een prijsplafond voor energie dat mogelijk op 1 november moet ingaan. Volgens Haagse bronnen is dat plan vanmiddag besproken op een overleg tussen enkele kabinetsleden en de fractieleiders van de coalitiepartijen.

Gehoopt wordt dat het noodplan nog overmorgen, op Prinsjesdag, kan worden gepresenteerd. Dat is mede afhankelijk van de energiebedrijven. De vraag is of zij de regeling snel kunnen uitvoeren.

Het kabinet denkt aan een compensatieregeling waarbij huishoudens met een energieverbruik onder een bepaalde limiet een lager tarief betalen. Bijkomend voordeel is dat mensen dan worden gestimuleerd om zuinig te zijn met energie, is het idee.

17 miljard euro

Het overleg op het ministerie van Financiën duurde vanmiddag ongeveer tweeënhalf uur en ging over een noodplan dat boven op de eerder uitgelekte Prinsjesdagmaatregelen moet komen. In die plannen trekt het kabinet ruim 17 miljard euro extra uit om het koopkrachtverlies te compenseren. Maar er is meer nodig, vindt het kabinet.

Achter de schermen is de afgelopen tijd veel overleg geweest, ook met energiebedrijven, om plannen te bespreken. In die gesprekken is een prijsplafond in verschillende varianten aan de orde gekomen.

Uitvoerbaar

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei eerder dat hij voor allerlei ideeën openstaat, maar dat ze wel uitvoerbaar moeten zijn. Vanmiddag zei hij in de Abel Herzberglezing dat hij wil gaan regelen dat energiebedrijven weer langdurige contracten gaan aanbieden, naast flexibele contracten. Details zijn nog niet bekend.

Minister Kaag van Financiën heeft over het noodplan benadrukt dat een en ander "niet goedkoop" is. Er wordt uitgegaan van een bedrag van zo'n tien miljard euro extra.