PSV snoert critici de mond: 'Veruit de beste wedstrijd die we hebben gespeeld'

Na vijftien competitieduels met Feyenoord en Ajax zonder zege heeft PSV na vier jaar weer eens een eredivisietopper gewonnen. Voor de Eindhovenaren was er geen beter denkbaar moment, nadat de kritiek op het elftal de afgelopen weken was toegenomen. "Veruit de beste wedstrijd die we hebben gespeeld", vond trainer Ruud van Nistelrooij de 4-3 zege op Feyenoord. "Wij gaan door, het seizoen is net begonnen." Kritiek Na een flitsende start van zijn trainerscarrière, met winst van de Johan Cruijff-schaal en Europees succes tegen het sterke AS Monaco, kwam de klad erin bij PSV. Van Nistelrooij miste de Champions League met zijn elftal en kreeg ook in de competitie zijn eerste tik, met een nederlaag bij FC Twente. "We hebben de afgelopen weken wat kritiek gehad met zijn allen", erkende aanvoerder Cody Gakpo. "We hebben nu in een topper kunnen laten zien dat we het kunnen." Bekijk hieronder interviews met PSV'ers Ruud van Nistelrooij, Cody Gakpo en Guus Til.

De man die Gakpo afgelopen transferperiode voor PSV wist te behouden, verliet de club twee dagen voor de wedstrijd. Directeur voetbalzaken John de Jong genoot niet langer meer het vertrouwen van de raad van commissarissen en stapte op. "Dat kwam voor alle spelers een beetje out of the blue", aldus Gakpo, die de knop alweer had omgezet en bij alle vier de PSV-goals direct betrokken was. "Vandaag kwam alles er lekker goed uit." "Cody was fantastisch", prees Guus Til zijn aanvoerder. "Ik zou het geen opluchting willen noemen, deze zege. Meer bewijsdrang." Pech voor Feyenoord Bij Feyenoord was er uiteraard teleurstelling over de eerste competitienederlaag, met daarbij ook pech na een arbitrale misser. De corner waaruit Armando Obispo de winnende maakte, bleek ten onrechte toegekend. "Wat me vooral dwarszit, is dat we twee standaardsituaties tegenkrijgen", zei trainer Arne Slot, die zijn ploeg wel prees om zijn veerkracht. "Heel knap dat we twee keer vanuit een achterstand zijn teruggekomen." Bekijk hieronder interviews met Feyenoorders Arne Slot en Justin Bijlow.