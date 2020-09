Heerenveen opent eredivisieseizoen met verdiende zege op Willem II

De bezoekers begonnen goed, hadden meer balbezit en waren via Mats Köhlert, die een voorzet net niet kon binnen glijden, dicht bij de eerste treffer van het eredivisiejaargang 2020/2021.

In het eerste eredivisietreffen sinds 8 maart heeft sc Heerenveen gewonnen van Willem II. In Friesland werd het 2-0 dankzij goals van Lucas Woudenberg en Pawel Bochniewicz.

De 4.000 supporters die - op 1,5 meter afstand van elkaar - in het Abe Lenstra Stadion mochten zitten, zagen in het begin van de levendige tweede helft hetzelfde spelbeeld. Willem II, een van de verrassingen van vorig seizoen, had de bal.

Maar Heerenveen, waar de spelers een rouwband droegen vanwege het overlijden van de vrouw van assistent-trainer Hennie Spijkerman, creëerde de kansen.

De uit Duitsland teruggekeerde spits Henk Veerman raakte de bal oog in oog met de Ruiter verkeerd. Aankoop Bochniewicz liet de keeper een kwartier voor tijd kansloos met een kopbal.