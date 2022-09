Inter en Juve onderuit in Serie A, druk op coaches Inzaghi en Allegri neemt toe

Inter leed zijn derde competitienederlaag van het seizoen en Juve slaagde er bij het gepromoveerde Monza voor de vijfde wedstrijd op rij niet in om te winnen in de Serie A. Bovendien verloor de Oude Dame in de Champions League van Paris Saint-Germain en Benfica. Crisis in Turijn dus.

De Deen Christian Gytkjaer scoorde een kwartier voor het einde en bezorgde Monza zo de eerste overwinning van het seizoen. In de 40ste minuut was Juventus-aanvaller Ángel Di María al met een rode kaart van het veld gestuurd voor een elleboogstoot.

Udinese voorlopig aan kop

Inter kwam bij Udinese vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Nicolò Barella, die een vrije trap over de muur in de hoek schoot. Enigszins fortuinlijk kwam de thuisploeg halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Uit een vrije trap vloog de bal via een bovenbeen van Inter-verdediger Milan Skriniar in het doel.