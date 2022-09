Jumbo-topman Van Eerd op vrije voeten, hoofdverdachte witwaszaak nog wel vast

Topman Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de witwasaffaire waarvoor hij begin deze week werd aangehouden.

Ook een andere verdachte die nog vastzat, is vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Gasteren. De hoofdverdachte in de zaak blijft wel vastzitten. Vrijdag werd al bekend dat zijn voorarrest met veertien dagen werd verlengd.

De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen, onder meer via sponsorcontracten in de motorcross. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan btw-fraude in de autohandel.

Woninginvallen

De zaak kwam dinsdag aan het licht, toen de politie en de FIOD invallen deden in meerdere woningen in Noord-Brabant en Drenthe. Ook bij de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther was een inval. Er werden uiteindelijk negen mensen aangehouden, van wie nu alleen de hoofdverdachte nog vastzit. De andere acht, onder wie de Jumbo-baas, blijven allemaal wel verdachte in het onderzoek.

In een reactie op de zaak liet Jumbo deze week weten dat er "in het kader van het onderzoek vragen (worden) gesteld aan Van Eerd". Het supermarktbedrijf zei verder dat tijdens zijn afwezigheid de "dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo (is) gewaarborgd door het directieteam".