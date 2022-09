Gakpo schittert in zinderende topper en leidt PSV naar 4-3 zege op Feyenoord

PSV heeft een sportieve crisis afgewend door in de eerste topper van het seizoen Feyenoord de eerste nederlaag in de eredivisie toe te brengen. In een zeer levendige wedstrijd die bol stond van de fouten werd het 4-3.

Twee dagen na het vertrek van John de Jong legde saillant genoeg het grootste zomerse succes van de opgestapte directeur voetbalzaken de basis voor de zege. De begeerde Cody Gakpo werd namelijk voor PSV behouden en was direct betrokken bij alle vier de Eindhovense goals.

Gakpo werd door De Jong gezien als cruciale factor om de hegemonie van Ajax te doorbreken in de eredivisie. En zijn flitsen waren ook het onbevangen spelende Feyenoord te machtig.

Pieken en dalen

Langzaam draait de op bijna elke positie vernieuwde ploeg van Arne Slot warm om de strijd met de Nederlandse top weer aan te kunnen. En dat proces gaat met pieken en dalen. Na de Europese uitschieter tegen Sturm Graz op donderdagavond waren de verwachtingen hooggespannen.

Zo krijgt het tweede voetballeven van Oussama Idrissi serieus gestalte, na een fraaie 0-1 van afstand al binnen drie minuten spelen. Waar PSV'er Philipp Max voorafgaand aan die treffer de bal zomaar had ingeleverd, leken de zenuwen daarna ook Feyenoord te veel te worden.