Aanvallend Leeds maar net ten onder in doelpuntrijk duel met Liverpool

We are back! jubelde Leeds United toen promotie naar de Premier League een kleine twee maanden geleden een feit was. En dat de 'Whites' terug zijn op het hoogste niveau heeft voetbalminnend Engeland geweten ook. In een heerlijk duel werd maar net verloren op bezoek bij Liverpool: 4-3.

Leeds gooide de voorbije twee seizoenen hoge ogen in de Championship. Onder Marcelo Bielsa, of 'El Loco' zoals de veelzeggende bijnaam van de Argentijnse trainer luidt, speelde de ploeg opwindend, aanvallend voetbal, wat ertoe leidde dat de ooit zo gehate club plots door velen een warm hart toegedragen werd.

Bielsa gaat altijd uit van eigen kracht, ook al gaat Leeds United op bezoek bij de ploeg die vorig jaar met overmacht de Engelse titel voor zich opeiste. Dat verdedigen dan niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat komt de amusementswaarde alleen maar ten goede. Al helemaal als dit ook bij tegenstander het geval is, zoals bij Liverpool op zaterdag.