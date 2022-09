Vanavond op tv: Vooruitblik Prinsjesdag • Wat is er aan de hand in de Kaukasus? • De bevrijding van Izjoem

Wat kunnen we verwachten van Prinsjesdag?

Volgende week dinsdag, de derde dinsdag in september, is het weer Prinsjesdag: de traditionele opening van het parlementaire jaar. Na de Troonrede van koning Willem-Alexander zal minister van Financiën Sigrid Kaag de Miljoenennota presenteren aan de Tweede Kamer.

Wat kunnen we verwachten van Prinsjesdag 2022 en hoe zal de politiek reageren op de eerste begroting van het kabinet-Rutte IV? Te gast in de studio is politiek duider Arjan Noorlander.