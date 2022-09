Ziekenhuisbaas: help collega's met schulden door deel salaris af te staan

Bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG wil zorgpersoneel met schulden uit de brand helpen. Hij roept daarvoor medisch specialisten en zorgbestuurders op om een deel van hun salaris af te staan. Van den Bosch is zelf bereid om 5000 euro te schenken aan een nog op te richten fonds.

Tussen de 670.000 en 1,2 miljoen mensen in Nederland kunnen vanwege de gestegen prijzen in de problemen komen, berekende het Centraal Planbureau in juni. "Een groot deel van die mensen werkt dagelijks met hart en ziel in de zorg", zegt Van den Bosch.

De ziekenhuisbestuurder stelt dat bij 5 tot 10 procent van de zorgmedewerkers, dus ook het personeel dat buiten de ziekenhuizen in de zorg werkt, loonbeslag is gelegd. Een schuldeiser legt in zo'n geval beslag op het loon van iemand met schulden.

Dat zo veel zorgmedewerkers in de problemen zijn en dat er waarschijnlijk nog veel meer bij komen, heeft volgens Van den Bosch zijn weerslag op de sector. "Zorgmedewerkers stonden vanwege corona al onder hoge druk, en nu krijgen ze dit er ook nog eens overheen. Wat je gaat krijgen, is uitval onder het personeel, want geldproblemen zijn ook slecht voor de gezondheid."

Via #geencollegaindekou wordt gereageerd door mensen die meedoen met het initiatief: