Tumultueuze rentree Márquez in MotoGP duurt nog geen ronde, Bastianini wint

Marc Márquez zit weer op de motor in de MotoGP en dat heeft iedereen geweten. De zesvoudig wereldkampioen keerde na zes gemiste races terug in de grand prix van Aragón en was in de eerste ronde betrokken bij twee crashes. Enea Bastianini won de GP van Aragón.

Na enkele bochten ging het al mis voor Márquez. Eerst reed Fabio Quartararo op het achterwiel van de Spanjaard. Quartararo, leider in de WK-stand, maakte een harde smak op het asfalt en kwam nog even lelijk in aanraking met zijn eigen motor. Hij stond vrij snel weer op, maar kon niet verder.

Nog in dezelfde ronde was er weer een touché, tussen Márquez en Takaaki Nakagami. De Japanner ging onderuit, werd net niet aangereden door enkele achtervolgers en kon niet verder. Márquez zat nog op zijn Honda, maar die had zoveel schade opgelopen aan het achterwiel, dat de motor de garage in moest. Zo duurde de rentree van Márquez nog geen ronde.