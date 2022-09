Arsenal had vanaf de eerste minuut het initiatief en kwam na een kwartier op voorsprong via een fraaie kopbal van William Saliba. Binnen het halfuur verdubbelde Gabriel Jesus de score na een goede aanval.

Arsenal gaat weer aan de leiding in de Premier League. De Londense club had een vrij simpele middag op bezoek bij stadsgenoot Brentford: 3-0. In blessuretijd liet trainer Mikel Arteta de 15-jarige Ethan Nwaneri debuteren, die daarmee de jongste speler ooit in de Premier League werd.

Jesus kent een geweldige seizoenstart bij Arsenal, nadat hij deze zomer voor zo'n 50 miljoen euro over was gekomen van Manchester City. De Braziliaan was in zijn eerste zeven duwl keer in zijn eerste zeven duels in de Premier League. Daarbij was hij goed voor drie assists en blinkt h levert met zijn werklust en voetballend vermogen zijn bijdrage vanuit de spits.

Nadat Fábio Vieira vroeg in de tweede helft van afstand voor de 3-0 had gezorgd, nam Arsenal wat gas terug. Brentford werd eindelijk wat brutaler en kreeg kansen, maar scoorde niet.

Jongste debutant

Bij Arsenal viel Nwaneri daarna nog in. Hij is met 15 jaar en 181 dagen de jongste speler ooit in de Premier League. De jongeling neemt dat record over van Harvey Elliott, die in 2019 met 16 jaar en 8 dagen debuteerde voor Fulham. Elliott speelt inmiddels bij Liverpool en stond vorige week tegen Ajax in de basis.