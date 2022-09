ADO Den Haag heet Telstar-vrouwen op kille wijze welkom terug in eredivisie

Er is hoop voor Den Haag. Waar de mannen van ADO worstelden in de openingsfase van het seizoen, zijn de Haagse vrouwen feilloos begonnen. Telstar, dat na vijf jaar haar rentree maakt in de eredivisie, kreeg een kil welkom op het hoogste niveau. In de stromende regen werd het 4-0.

Dat het bij rust nog 1-0 stond, was een klein wonder. Zo had een stiftje van middenvelder Jaimy Ravensbergen beter verdiend. ADO-trainer Sjaak Polak kon tevreden zijn met het spel van zijn ploeg en zag ADO na rust via een hard schot van Chloé Vande Velde, een penalty van opnieuw Loonen en uiteindelijk toch Ravensbergen uitlopen naar 4-0.

Goede moed

Het niveauverschil tussen ADO en de relatief onervaren Telstar-vrouwen was groot, te groot voor de ploeg van Marelle Worm om terug te komen in de wedstrijd. ADO, vorig seizoen vierde achter FC Twente, Ajax en PSV, gaat met goede moed het nieuwe seizoen in, jagend op De Grote Drie.

Door de ruime overwinning staat Den Haag nu op doelsaldo met Ajax gedeeld tweede achter koploper FC Twente, dat vrijdag met 5-0 won van VV Alkmaar.