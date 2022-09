Truckcabine ontploft in Geleen, chauffeur zwaargewond

In Geleen is gisteravond een cabine van een truck ontploft. De chauffeur raakte zwaargewond.

De truck stond geparkeerd aan de Kampstraat. Volgens een woordvoerder van de politie is in de cabine vermoedelijk een gasfles ontploft. De chauffeur is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert buiten levensgevaar, laat de politie weten.

Volgens 1Limburg was de explosie in de wijde omgeving te horen en ontstond in de omgeving een ravage. Gebouwen liepen schade op. Ook vrachtwagens naast het ontplofte voertuig raakten beschadigd.

De politie onderzoekt nog of bij het voorval een strafbaar feit is gepleegd.