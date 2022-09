Hockeysters Amsterdam winnen door late doelpunten van Den Bosch, Kampong verliest

De hockeysters van Amsterdam hebben in de hoofdklasse met 2-0 gewonnen van Den Bosch. In een moeizaam duel in het Wagener Stadion brak Fiona Morgenstern de ban, waarna Michelle Fillet het pleit beslechtte.

In het derde kwart was het veldspel niet veel beter, maar zeker in het spel van de thuisploeg zat wat meer urgentie. Den Bosch kwam maar nauwelijks tot kansen en kreeg Frédérique Matla haast nooit goed in stelling.

Het duel leek op 0-0 af te stevenen, maar Morgenstern stak daar met een frommelgoal een stokje voor. Fillet besliste het duel even later met een schitterende backhand van afstand.

Tegelijkertijd ging Kampong onderuit op bezoek bij Hurley. In Amstelveen eindigde de wedstrijd in 3-1.