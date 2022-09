Vanmiddag topoverleg kabinet en coalitie over stijgende energieprijzen

Op het ministerie van Financiën wordt vanmiddag op hoog politiek niveau overlegd over de stijgende energieprijzen. De belangrijkste bewindslieden komen bijeen met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, zo bevestigen ingewijden na berichten in andere media. Het overleg begint om 15.00 uur. Premier Rutte is er naar verluidt niet bij.

Er zal worden gepraat over maatregelen om mensen die worden getroffen door de stijgende energieprijzen tegemoet te komen. Het kabinet praat er al langer over, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt. Gedacht wordt onder meer aan een maximumprijs die de energiebedrijven in rekening mogen brengen.

Belangrijke vraag daarbij is of zo'n voorstel praktisch uitvoerbaar is. Minister Jetten, die ook bij het overleg van vanmiddag is, zei daar eerder over: "Alles wat er wordt geopperd beoordelen we, maar het moet wel uitvoerbaar zijn."

Geen afsluitingen

Doordat de prijs van gas sinds begin dit jaar enorm is gestegen, hebben steeds meer mensen moeite de rekening van het energiebedrijf te betalen. Nu van steeds meer mensen het vaste contract afloopt, wordt het probleem nog groter. Het kabinet wil voorkomen dat mensen die de rekening niet meer kunnen betalen, worden afgesloten. Daarover lopen gesprekken met de energiebedrijven.

De verwachting van Haagse bronnen is dat het overleg rond 17.00 uur afgelopen zal zijn. Morgenochtend is er dan overleg gepland op het Catshuis, om over wat er vanmiddag wordt besproken definitieve besluiten te nemen.

Dinsdag is het Prinsjesdag en het kabinet is er veel aan gelegen om dan een akkoord te hebben.