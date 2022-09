Vogelgriep bij Overijssels eendenbedrijf, 60.000 dieren gedood

Bij een eendenbedrijf in het Overijsselse Schuinesloot, ten noorden van Hardenberg, is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van het virus, wat betekent dat dieren zieker worden en het virus sneller doorgeven.

Om verspreiding ervan te voorkomen worden alle ongeveer 60.000 dieren op het bedrijf afgemaakt. In een zone van drie kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog zeven andere pluimveebedrijven. Zij worden de komende weken door de NVWA gecheckt op vogelgriep.

Vervoersverbod voor 36 pluimveebedrijven

In een straal van tien kilometer liggen 36 pluimveebedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt. Dat betekent dat er geen vogels, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere producten die van pluimveebedrijven komen, mogen worden vervoerd.

In deze zone geldt ook een ophok- en afschermplicht. "Deze gold al eerder in verband met de besmetting in De Krim, waarmee de tien kilometer zone grotendeels overlapt", aldus het ministerie van Landbouw.

Meer gevallen van vogelgriep

Afgelopen vrijdag werden in het Friese Tjerkgaast al 87.000 vleeskuikens geruimd. In de afgelopen weken is vogelgriep ook vastgesteld in Barneveld, Daarle, Vriezenveen en De Krim in Overijssel, meldt RTV Oost.

Nederland heeft te kampen met de ergste vogelgriepuitbraak in twintig jaar. In heel het land zijn meer dan zeventig bedrijven getroffen door het virus.