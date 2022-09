Donderdag 'in zak en as', zondag wereldkampioen; Van Dijk had 'echt geen idee'

"Echt?!" Hangend over haar stuur kon Ellen van Dijk niet geloven dat ze opnieuw wereldkampioen tijdrijden was geworden. Ze was kanshebber, uittredend kampioen, maar geen topfavoriet. Stiekem had ze een dag van tevoren al afscheid genomen van de regenboogtrui. "Ik dacht gisteren: ik heb echt een fantastisch jaar gehad in die trui, heb er enorm van genoten, en wat er ook gebeurt, ik ga alles geven. Als het geen podiumplaats is, so be it", vertelde Van Dijk na de huldiging, een gloednieuwe regenboogtrui om de schouders, de gouden medaille blinkend om de nek. Zonder verwachtingen stapte ze zondag in Wollongong, Australië op. "Ik denk dat dat een groot verschil maakte, dat ik er heel relaxed in stond." Vrij in het hoofd. Teruggeschakeld na EK Zag Van Dijk, houder van het werelduurrecord, dit dan helemaal niet aankomen? "Wat denk je? Nee, ik had het echt niet verwacht."

De Nederlandse keek even verbaasd op toen er werd omgeroepen dat ze haar titel had geprolongeerd bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong. - NOS

Het parcours in Wollongong lag haar niet zo goed. En sinds het EK in München, waar de Zwitserse Marlen Reusser vijf seconden sneller was, had ze geen wedstrijd meer gereden. Bewust niet. "Ik voelde mij daar niet goed, moest heel even een stapje terug doen en hierop mentaal focussen." Maar dat ging niet vanzelf. Donderdag moest Van Dijk haar training nog stoppen omdat ze te veel last had van haar rug. Slecht voor het moreel, zo vlak voor een WK. "Ik zat een beetje in zak en as. Maar niemand neemt dat meer serieus, nu het zo goed gaat", lachte ze. Onderweg wil Van Dijk nooit tijden horen, dus ook deze race niet. Ze wil rijden op gevoel. "Ik wist welke wattages ik waar moest rijden, maar uiteindelijk is het een parcours dat je op gevoel moet doen."

Ze had het niet verwacht, want het parcours was niet op haar maat gemaakt, maar Ellen van Dijk pakt in het Australische Wollongong voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel tijdrijden. - NOS