Yesilgöz na dreigberichten over Amalia: georganiseerde misdaad fundamenteel probleem

De georganiseerde misdaad is in Nederland "een groot fundamenteel probleem", zegt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in reactie op berichten van gisteren dat de georganiseerde misdaad het zou hebben voorzien op premier Rutte en prinses Amalia. Misdaadverslaggever John van den Heuvel meldde dat gisterochtend in De Telegraaf.

Yesilgöz wilde bij WNL op Zondag niet ingaan op de bedreigingen aan het adres van Rutte en Amalia. Wel noemde ze de dreiging van de georganiseerde misdaad in het algemeen "zeer stevig". Ze wees op de moorden die er op klaarlichte dag worden gepleegd, ook buiten het criminele milieu.

Hoeders van de rechtsstaat zoals journalisten en burgemeesters staan volgens haar in toenemende mate onder druk, omdat ze "hun werk willen blijven doen en criminelen het daar niet mee eens zijn". Bij de zware misdaad gaat het volgens haar om mensen die meedogenloos zijn en "alles waar we in dit land voor staan onderuit willen halen".

Briefwisseling

De minister werd ook gevraagd naar berichten dat Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught brieven schrijft met Mohammed B., die is veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh. Op de vraag of die briefwisseling kan worden gestopt zei ze dat minister Weerwind voor Rechtsbescherming daarmee bezig is.

In het algemeen vindt Yesilgöz dat het regime in gevangenissen voor wat zij de "extra extra zware criminelen" noemt strenger moet worden. "Ik denk dat je voor deze buitencategorie naar een ander regime moet." Samen met minister Weerwind werkt ze aan plannen daarvoor, zodat er beter toezicht gehouden kan worden. Mogelijk is daarvoor een wetswijziging nodig, denkt ze.

Het is volgens de minister zaak om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van de open samenleving die Nederland is. Nederland moet "zo onaantrekkelijk mogelijk" worden voor deze groep.

Elders ondergebracht

Hoe groot de dreiging voor Rutte en Amalia is, is niet duidelijk. De Telegraaf schrijft dat ze voorkomen in communicatie tussen criminelen, die zouden kunnen wijzen op plannen voor een aanslag of een ontvoering. Om die reden zou Amalia niet in haar studentenhuis wonen, maar elders zijn ondergebracht.

Ridouan Taghi laat via zijn advocaten weten dat de beschuldigingen "volstrekt absurd en dus niet waar" zijn. "Cliënt stelt uitdrukkelijk, dat hij nimmer een kind in gevaar zou brengen", zo staat in een verklaring op de site van advocaat Weski.

Bezorgd

Verder werd gisteren duidelijk dat Taghi en Mohammed B. elkaar brieven schrijven. Die correspondentie wordt op inhoud gecontroleerd, maar toch is er onrust over ontstaan. VVD-Kamerlid Ellian zei daarover: "Dit is echt iets om bezorgd over te zijn. We moeten alles proberen om het contact onmogelijk te maken".

Advocaat Weski van Ridouan Taghi benadrukt dat de twee elkaar nooit gezien hebben en dat de brieven door verschillende justitiële diensten zijn gecontroleerd. Daarbij waren er volgens haar geen twijfels of de inhoud toelaatbaar was. Ze zegt ook geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de inhoud.

Bijna een jaar geleden werd een neef van Ridouan Taghi, die als zijn advocaat fungeerde, opgepakt op verdenking van het naar buiten smokkelen van boodschappen van Taghi. Daarbij zou het gaan om pogingen om een uitbraak of bevrijdingspoging te organiseren.