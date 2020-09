Alleen maar vreugde bij Sunweb: 'De sfeer is supergoed en de benen ook'

"Ja chapeau, ze hebben de sterkte van de ploeg. Als Hirschi het niet doet is het Tiesj Benoot of Kragh Andersen wel. Dat is redelijk straf zoals ze dat kunnen spelen, bij ons hebben we iets minder krachten om die tactiek uit te voeren."

"We wisten dat deze finale ons heel goed zou liggen en gingen er volledig voor met de hele ploeg", zegt Nieuwenhuis. "Het maakt niet uit wie er wint, als we maar winnen."

Na Marc Hirschi, die een solo van bijna dertig kilometer bekroond zag worden, kwam ook Kragh Andersen in z'n eentje over de meet.

Sprinter Cees Bol keek nauwelijks nog op dat een van zijn ploeggenoten zegevierde in Lyon. "De sfeer is supergoed en de benen ook."

"Het zijn ook allemaal renners die er op zo'n dag in kunnen vliegen", vervolgt Bol. "Ik ben heel blij, maar niet erg verrast eigenlijk. Niet dat we ervan uitgaan dat we winnen, maar ik ben niet verrast dat er een goede teamprestatie is geleverd."

Kragh Andersen kreeg via de ploegleiding te horen wanneer hét moment om aan te vallen was aangebroken. "Ze riepen, nu moet je gaan. Ik zag dat iedereen moe was toen ik wegsprong. Het was ook een moment dat iedereen naar elkaar ging kijken."

De Deen werd voor velen gefeliciteerd, ook door oud-ploeggenoot Tom Dumoulin. "Ik ben blij dat hij blij voor me is. We rijden niet meer in dezelfde ploeg, maar we zijn nog steeds bevriend. We zijn blij voor elkaar als we succes hebben."

'Dit is niet de juiste vlucht'

Niet alleen in de finale baarde Sunweb opzien, ook in de openingsfase van de etappe vielen de renners op. Bol demarreerde al vroeg en leek een dagje in de kopgroep tegemoet te gaan, maar niets was minder waar. Hij liet zich niet veel later weer terugzakken en keerde met ploeggenoot Casper Pedersen terug in het peloton.

"De animo voor de vroege vlucht was minder groot dan ik had gedacht. Er werd gezegd, doe het rustig aan, want dit is niet de juiste vlucht. We rijden voor de zege en niet om in de vlucht te zitten."