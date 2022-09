Waarom Griezmann steeds rond de 62ste minuut invalt bij Atlético Madrid

Staat Griezmann meer dan vijftig procent van de speelminuten op het veld in wedstrijden waarin hij in actie kan komen, dus niet geschorst of geblesseerd is, dan moet Atlético hem definitief overnemen.

Griezmann is eigendom van de Catalanen, maar wordt voor twee seizoenen gehuurd door Atlético Madrid. In de huurovereenkomst, die werd gesloten in de zomer van 2021, staat dat Atlético de aanvaller voor 40 miljoen euro móét kopen als Griezmann een bepaald aantal wedstrijden speelt in de huurperiode.

Waarom? Vanwege de centen. Waar het altijd om draait in het voetbal, zeker als FC Barcelona één van de betrokken clubs is.

Griezmann zou ook eerder in kunnen vallen, maar dan loopt Atlético het risico dat de wedstrijd toch mee gaat tellen als de scheidsrechter (te) scheutig is met blessuretijd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want veertig miljoen, dat wil de club ook weer niet voor Griezmann betalen.

Barça kijkt schuimbekkend toe. Vanuit de bestuurskamer in Camp Nou klinken al geluiden dat Barcelona naar de rechter wil stappen vanwege Atlético's Griezmannbeleid. Want waar ze in Madrid uitgaan van twee seizoenen, zou het vastgelegde aantal gespeelde wedstrijden volgens de Catalanen alleen gaan over het eerste, en niet over beide huurjaren.

Barcelona wil Griezmann aan het eind van het seizoen niet terug, vanwege zijn enorme salaris. Atlético wil de Franse aanvaller wel hebben, maar kan niet zomaar veertig miljoen neerleggen. Zo raakt een voetballer langzaam verstrikt in een Spaans web van financiële regels en contractueel gehannes.

'Het is wat het is...'

En hoe is Griezmann zelf eronder? Die lijkt murw gebeukt door het spel waarin hij is beland. "Het is wat het is...", ging Griezmann vorige week na zijn winnende goal tegen FC Porto in de Champions League in op de situatie.

"Het ligt niet in mijn handen. Ik dank God om hier te zijn. Ik wil meer, elke minuut dat ik op het veld sta. Ik ben gelukkig hier en ik wil alles geven voor de fans, voor Cholo (trainer Simeone, red.) en ervan genieten." Griezmann is geliefd in Madrid, voor zijn overstap naar Barcelona speelde hij al vijf jaar voor Atlético.