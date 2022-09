'Slapen op koude grond' na noodlanding TUI-vlucht in Boekarest

Passagiers van een TUI-vlucht vinden dat de reisorganisatie hen in de kou heeft laten staan na een noodlanding in Boekarest. Hun vlucht van de Turkse stad Antalya naar Rotterdam moest gisteravond uitwijken naar de Roemeense hoofdstad. De passagiers hebben op de grond van de luchthaven geslapen na de noodlanding. "Ze hebben niets van zich laten horen, behalve dat we zelf maar een overnachting moesten regelen", zegt passagier Kim Heijdenrijk. De TUI-vlucht OR3042 vertrok gisteravond uit Antalya, staat op de website van FlightRadar 24. Om 21.00 uur maakte het een noodlanding nadat een raam van de cockpit beschadigd was geraakt, volgens het AD door een botsing met vogels. Heijdenrijk zegt dat het raam kapot was en dat er een deuk in het toestel zat. Foto's van het beschadigde cockpitraam:

Ik heb de deuk en het vrijwel verbrijzelde raam gezien, maar kon geen foto maken. Passagiers hebben wel foto's kunnen maken van de grote schade aan het cockpitraam van onze @tui vlucht OR3042. Het verklaart de lichte paniek aan boord en de ongecontroleerde harde noodlanding. pic.twitter.com/hgsZ1F6qyH — ᴋɪᴍ ʜᴇɪᴊᴅᴇɴʀɪᴊᴋ (@KimHeijdenrijk) September 18, 2022

Na de noodlanding werd er volgens Heijdenrijk geen slaapplek geregeld en was er nauwelijks communicatie vanuit TUI. "We hebben een sms gekregen waarin stond dat alles geregeld zou worden, onder meer de slaapplek. Uiteindelijk werden we met zijn allen naar een gate gebracht, waar we de nacht moesten doorbrengen op oncomfortabele stoelen." Volgens haar sliepen er ook mensen op de grond. Arjan van 't Hof, een andere passagier van het toestel, beaamd dat tegenover het AD. Hij vindt dat de passagiers aan hun lot zijn overgelaten. "We hebben twee uur in het toestel gezeten waarna we deze mochten verlaten en overnachting geregeld zou worden. Dit werd bevestigd door een sms van TUI. Echter de lokale medewerkers zeiden ervoor al dat er geen overnachting zou plaatsvinden", zegt hij tegen de krant.

Het sms-bericht dat passagiers kregen na de noodlanding Beste passagier, een korte update over vlucht OR3042 van Antalya naar Rotterdam, vandaag 17 september. Je bent geland op de luchthaven van Boekarest vanwege een technisch probleem. Hierdoor kunnen wij je vlucht vandaag niet meer uitvoeren. Je wordt zo snel mogelijk ondergebracht in een hotel in Boekarest. Volg de instructies op van het personeel op de luchthaven van Boekarest. Zij regelen alles voor jou ter plaatse. Helaas kunnen wij je nog geen nieuwe vertrektijd geven. Wij doen ons best om je snel meer duidelijkheid te geven. Zodra wij meer informatie hebben, geven wij een update. Onze excuses. Groet, TUI

In totaal zaten er zo'n 190 passagiers op de vlucht. "Daar zitten ouderen tussen, zoals mijn moeder van 70, en mensen met kinderen", zegt Heijdenrijk. Een deel van hen kon niet bij hun medicijnen of babyvoeding komen. "Er zijn geen slaapgelegenheden op het vliegveld. Een baby, peuters en vele kleuters kunnen hierdoor niet fatsoenlijk rusten. Mensen sliepen op koude vloeren", beaamt medepassagier Van 't Hof in het AD. Volgens Heijdenrijk hebben de passagiers geen eigen hotel geregeld omdat bang waren om de luchthaven te verlaten. "Stel je komt dan niet meer terug, of je bent te laat voor je vlucht." Bovendien moest het via het internet. "Veel van de oudjes op de vlucht weten simpelweg niet hoe dat werkt. Dus die zijn echt machteloos in zo'n situatie." Ze hekelt vooral het gebrekkige contact vanuit de luchtvaartorganisatie, "We hoorden nagenoeg niets, en dat is frustrerend". Noodnummer niet bereikbaar Ook Paul Visser, van wie de schoonouders de nacht doorbrachten bij de gate, vind het onbegrijpelijk dat TUI nauwelijks iets van zich laat horen. "Het is een grote organisatie. Waarom lukt het dan niet om passagiers fatsoenlijk te informeren?", vraagt hij zich af. "Ik begrijp dat dit overmacht is, maar ik heb meerdere keren geprobeerd de klantenservice te bellen en die zijn niet bereikbaar. Ook via het noodnummer lukt het niet." Visser zegt dat zijn 60-jarige schoonvader en 59-jarige schoonmoeder hun medicijnen nodig hebben, maar dat ze er de hele nacht niet bij konden komen.

Quote De veiligheid van passagiers en crew gaat voor alles. TUI