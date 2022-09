Europese Commissie wil Hongarije 7,5 miljard korten vanwege corruptie en fraude

De Europese Commissie wil 7,5 miljard euro aan EU-fondsen voor Hongarije opschorten. De sanctie is bedoeld om premier Viktor Orbán te dwingen maatregelen te nemen tegen corruptie en fraude in het land met EU-geld.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie deze stap voorstelt vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat in een EU-land. De EU-lidstaten moeten het Commissievoorstel goedkeuren.

De afgelopen jaren is Hongarije meerdere keren op de vingers getikt wegens de grootschalige corruptie in het land. Premier Orbán zou EU-geld gebruiken om bevriende bedrijven te financieren. Daarnaast zijn onafhankelijke media steeds verder onder druk komen te staan.

Waarschuwingen

Voor de Commissie was in april de maat vol en werd het rechtsstaatmechanisme tegen het land begonnen. Dit is een maatregel die de EU kan inzetten als een land zijn rechtstaat niet op orde heeft. Als na meerdere waarschuwingen een land te weinig verandert dan kan een deel van de EU-subsidies voor het land worden ingetrokken. Afhankelijk van hoe groot de problemen zijn in het land wordt bepaald hoeveel geld er wordt ingehouden.

Hongarije heeft nog één kans om zich te verbeteren. Als het land zeventien wettelijke maatregelen doorvoert dan kan het toch nog kans maken op de EU-miljarden.