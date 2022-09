El Ghazi is terug, maar: 'Ik wissel goede wedstrijden af met mindere momenten'

Kijkend naar de loopbaan van Anwar El Ghazi springen enkele seizoenen er bovenuit. Zijn eerste twee jaar bij Ajax, bijvoorbeeld, toen hij als een komeet de eredivisie binnenkwam. Daarna stokte het een beetje en vertrok hij naar het Franse OSC Lille. Zijn laatste eredivisiedoelpunt voor Ajax was in Eindhoven tegen PSV, op 20 maart 2016 (0-2 winst Ajax). Zoals hij een seizoen eerder op 1 maart 2015 ook al met een doelpunt bijdroeg aan een 3-1 zege van Ajax in Eindhoven. Nu is hij terug in Eindhoven, als speler van PSV, waarmee hij zondag tegen Feyenoord speelt.

"Ik heb altijd het idee gehad om ooit terug te keren in Nederland", zegt El Ghazi. "Nederland is gewoon mijn land. Hier ben ik geboren en getogen. Dat idee had ik wel om terug te komen, maar niet bij welke club."

Nederland of Marokko? Anwar El Ghazi speelde twee interlands voor het Nederlands elftal. Hij debuteerde op 10 oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (1-2 winst) met een assist en deed drie dagen later ook mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-3 verlies). El Ghazi heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit en zijn keuze van toen voor Oranje leek definitief. Door een regelwijziging van de FIFA kan El Ghazi echter alsnog van voetbalnationaliteit veranderen. Hij sprak hier al over met de Marokkaanse bond en overweegt een switch.

Waar de situatie van El Ghazi bij Aston Villa uitzichtloos was geworden, sloeg PSV eind augustus toe. "Ik was superblij met de interesse van PSV", zegt El Ghazi. "De manier van voetballen bevalt me erg. Het is een warme club met leuke supporters." El Ghazi wil snel belangrijk worden voor het team, zoals hij belangrijk was voor Ajax in genoemde toppers tegen PSV. En zoals hij Aston Villa in 2019 aan promotie naar de Premier League hielp en een seizoen later tien keer scoorde op het hoogste Engelse niveau.

Anwar El Ghazi viert zijn goal tegen PSV in 2016 met oa Riechedly Bazoer (l) en Davy Klaassen (r) - Pro Shots

Na dat seizoen viel El Ghazi zoals eerder in zijn loopbaan weer een beetje stil en dat weet hij. "Dat is iets waar ik aan moet werken", zegt El Ghazi. "Ik wissel goede wedstrijden af met mindere momenten. Ik moet keihard mijn best doen, meer kan ik niet doen." Dan kan het opeens ook weer terug zijn, weet El Ghazi: "Dat is het mooie aan voetbal. Het moment kan zo draaien. Wie weet wacht zondag mijn eerste doelpunt."