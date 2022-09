Foss verrast topfavorieten op WK tijdrijden: 'Voelt alsof ik droom'

Een enorme verrassing bij de WK wielrennen: Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. De Noor was in een race tegen de klok sneller dan alle topfavorieten die opstapten in het Australische Wollongong: 40 minuten en 2 seconden.

Foss liet de Zwitserse nummer twee Stefan Küng en Belgische nummer drie Remco Evenepoel beduusd achter.

De wereldtitel voor Jumbo-Visma-renner Foss is de eerste overwinning van de 25-jarige Noor in een internationale tijdrit. Op de 'hot seat', waar de renner met de snelste tijd op dat moment moet toekijken, sloeg Foss zichzelf een paar keer in zijn gezicht, toen hij zag dat Küng diens voorsprong van twaalf seconden in de laatste paar kilometer weggaf.

Droom

"Het voelt alsof ik droom", zei Foss na afloop. "Maar het is meer dan waar ik ooit van kon dromen. Dit is ongelooflijk. Als ik toptien had gereden was ik heel erg tevreden geweest. Om die trui te dragen is heel bijzonder."