Stroomtekorten Zuid-Afrika nemen toe, hoogste alarmfase afgekondigd

In Zuid-Afrika worden problemen met het stroomnet steeds groter. Het bedrijf Eskom, verantwoordelijk voor het nationale stroomnet, schroeft de productie verder terug. Er is de hoogste fase is in het waarschuwingssysteem afgekondigd, alarmfase 6. Inwoners is gevraagd om zuinig te zijn en elektrische apparaten zo min mogelijk te gebruiken.

Alarmfase 6 betekent dat er minstens 6 uur per dag in het grootste deel van het land geen stroom is en dat de stroomvoorziening met 6000 megawatt wordt teruggebracht. Het terugschroeven van de productie is nodig om een totale ineenstorting van het stroomnetwerk te voorkomen, zegt Eskom. 6000 megawatt is in Nederland voldoende om zo'n 6 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Zuid-Afrika kampt al veel langer met problemen in de stroomvoorziening. De meeste elektriciteit wordt opgewekt in verouderde kolencentrales, waar vaak storingen zijn. Zuid-Afrikanen zijn eraan gewend dat voor een deel van de dag de stroom uit voorzorg wordt afgesloten, het zogeheten loadshedding.

Economische krimp

Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van CO2, gezien de omvang van zijn economie. Er zijn plannen om het land meer gebruik te laten maken van duurzame bronnen als zonne- en windenergie, maar die komen door een gebrek aan investeerders lastig van de grond.

Gisteren ging Zuid-Afrika van alarmfase 4 naar 5 en minder dan 24 uur later is er nu de aankondiging van alarmfase 6. Uniek is dat niet: in juni gold ook even de hoogste alarmfase. Daarvoor was de laatste keer in 2019.

De problemen met het stroomnet hebben hun weerslag op de Zuid-Afrikaanse economie. Die kromp in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,7 procent en dat wordt voor een groot deel toegeschreven aan loadshedding, waardoor bedrijven hun productie moeten terugbrengen.

President Ramaphosa kondigde in juli een plan aan om de elektriciteitsvoorziening te moderniseren, maar Eskom waarschuwt dat de problemen niet op korte termijn zijn te verhelpen. Het zal zeker een jaar duren voor de situatie verbetert, waarschuwt het elektriciteitsbedrijf.