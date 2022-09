Volleybalbondscoach Selinger leed in WK-jaar aan blaaskanker: 'Ploeg wist het'

Avital Selinger staat met de volleybalvrouwen voor het belangrijkste toernooi van het jaar: het WK in eigen land. In aanloop daarnaartoe heeft de 63-jarige bondscoach echter fikse problemen gehad met zijn gezondheid. Zo stond hij met niersteenaanvallen training te geven, maar daar bleef het niet bij. Er werd blaaskanker geconstateerd bij Selinger. "Dat was wel even spannend." Na een operatie in januari en meerdere controles, kan Selinger nu melden dat het goed met hem gaat. "Het is nu allemaal in orde, dus daar ben ik blij mee." De nationale ploeg was op de hoogte van zijn gezondheidssituatie. "Ik ben een open boek", verklaart Selinger. "Ik vind het belangrijk dat ze weten hoe het met me gaat en dat ze te allen tijden op me kunnen rekenen."

