Greta filmt het dagelijkse leven in verwoest Marioepol: 'Vergeet ons niet'

Greta uit Oekraïne is 24 jaar en komt uit de stad Marioepol. De stad die nu in handen is van de Russen. Ze maakt voor ons de afgelopen maanden meerdere filmpjes vanuit Marioepol. - NOS

Hoewel Oekraïne in rap tempo gebieden rond Charkov en Cherson heroverde, is een bevrijding van Marioepol voorlopig niet aan de orde. De stad in de zuidoostelijke hoek van het land ligt ver van de frontlinie en is van alle kanten omsloten door terrein dat in handen is van Russen. "Ik ben bang dat mensen ons daarom zullen vergeten", zegt Greta.

Voorlopig blijven grote delen van de stad in puin liggen, al claimt het Russische ministerie van Defensie in razendsnel tempo nieuwe appartementencomplexen te zullen bouwen. Dit jaar nog moet het militaire bouwbedrijf 1500 gloednieuwe woningen opleveren.

Veilig in Kiev, maar niet blij

Sinds twee weken is Greta in Kiev, waar ze naartoe is gereisd om een achtergelaten kat naar de gevluchte baasjes te brengen. Ze kreeg hulp bij de riskante overtocht via het front bij Zaporizja. Zo'n reis kan door alle controles dagen duren, maar Greta had geluk: de veiligheidscheck ging relatief snel. "Maar de militairen daar vinden het leuk om met je te flirten, daar moet je even doorheen."

Ze is tot rust gekomen in Kiev, maar toch voelt ze zich er niet op haar gemak. "Ik wilde wel ervaren hoe het is om in vrijheid te leven, maar het voelt alsof ik op een andere planeet ben."

Volgens Greta ervaren veel gevluchte inwoners uit Marioepol hetzelfde. "Hier in Kiev begrijpen ze echt niet wat wij hebben meegemaakt. Een keer per week een raketaanval op de stad is echt wat anders dan de eindeloze gevechten en verwoesting in Marioepol."

Veel vluchtelingen willen daarom terug naar Marioepol, volgens Greta. Ze is zelf van plan volgende maand terug te reizen naar de stad waar ze is geboren en getogen. Ondanks de verwoesting en het gebrek aan basisbehoeftes. "Ik wil gewoon mijn oude leven terug."