Oudste show verdwijnt van Broadway: Phantom sluit na 13.925 voorstellingen

The Phantom of the Opera gaat sluiten op Broadway. Op 18 februari volgend jaar is de laatste van de 13.925 voorstellingen. Broadway heeft sinds de coronapandemie nog altijd te kampen met tegenvallende opbrengsten. Hoewel The Phantom nog geregeld een miljoen dollar per week binnenhaalt, is het ook een dure show met een grote cast, een orkest en grootse kostuums en sets. De producers durven het risico niet meer aan. "Als producer droom je ervan dat je show voor altijd blijft doorgaan. In mijn voorstellingen van Cats werd immers ook jarenlang Now and Forever gezongen", kondigde Cameron Mackintoch de sluiting aan. "Maar uiteindelijk sluit elke show." De makers zelf noemen Phantom of the Opera de show waar alle andere shows zich aan moeten meten:

