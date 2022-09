Wekdienst 18/9: Laatste dag met rijen voor de Queen • 'Super Sunday' in eredivisie

Goedemorgen! In Londen staan mensen vandaag voor de laatste dag in de rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth en in de eredivisie is het een spannende dag.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Londen kunnen mensen voor de laatste volle dag afscheid nemen van koningin Elizabeth. Morgen om 12.00 uur begint de uitvaart van de overleden vorstin in Westminster Abbey. Wereldleiders en monarchen die dit weekend al naar Londen zijn afgereisd voor de begrafenis, zijn door koning Charles uitgenodigd voor een receptie, vanmiddag op Buckingham Palace.

In de eredivisie is het 'Super Sunday', met wedstrijden tussen de voetbalclubs uit de top-6. PSV speelt tegen Feyenoord, AZ tegen Ajax en sc Heerenveen tegen FC Twente.

In Den Haag wordt geoefend voor Prinsjesdag. Aan het einde van de ochtend is er een generale repetitie voor de derde dinsdag van september, vanaf de Koninklijke Stallen naar de Koninklijke Schouwburg. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit in de schouwburg in plaats van in de Ridderzaal.

Wat heb je gemist?

Mensenrechtenactivisten zijn furieus over de Britse uitnodiging aan Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië om maandag de uitvaart van koningin Elizabeth bij te wonen. De kroonprins gaf volgens de Amerikaanse geheime dienst CIA in 2018 toestemming voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Saudische ambassade in Londen heeft laten weten dat de prins Mohammed morgen in Londen arriveert om de overleden vorstin eer te bewijzen. Het is onduidelijk of hij ook de uitvaartdienst in Westminster Abbey zal bijwonen.

Ander nieuws uit de nacht:

Steward zwaargewond door supportersgeweld rond FC Den Bosch-Top Oss: Supporters gingen met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie.

Nederland trekt 7,5 miljoen extra uit voor berging verroeste olietanker Jemen: De Al Safer-tanker heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord, maar is vanwege de oorlog in het land op het Arabisch Schiereiland in zeer slechte staat.

Zwaargewonde na vechtpartij in Dordrecht: De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk, de Dordtse politie zoekt naar getuigen van de mishandeling.

En dan nog even dit:

Zijn Amerikanen bereid om in een elektrische pick-up te rijden? Na jarenlang verzet lijkt het er wel op. Op de jaarlijkse autoshow Motor Town Detroit is te zien dat de autobranche weliswaar aan het begin staat van de omslag naar elektrisch, maar in ieder geval wel een duidelijke keuze heeft gemaakt.

Correspondent Lucas Waagmeester ging er een dagje kijken: