Demonstranten Museumplein pleiten voor humaner asielbeleid

Charissa Rahmee, een van de demonstranten, was vorig jaar als tropenarts in opleiding werkzaam in het kamp. "De situatie was toen al schrijnend, vooral voor kinderen. Ik zou er het liefste nu weer naartoe willen; als tropenarts is dit waarvoor je bent opgeleid. Ik voel me machteloos, maar door hier te staan kan ik tenminste iets betekenen door het leed onder de aandacht te brengen."

De organisatie pleit voor de onmiddellijke opvang in Nederland van minstens vijfhonderd kinderen uit het migrantenkamp Moria. De demonstranten in Amsterdam droegen borden met teksten als "Nederland laat je humanitaire kant zien" en "Ik schaam me diep, we gaan ze halen".

De betoging werd gesteund door hulporganisaties als Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children. Er is een minuut stilte gehouden en zeven sprekers spraken het plein toe. "Alles is goed verlopen, de demonstranten hebben 1,5 meter afstand kunnen bewaren", zegt Lute Wilhelm van de organisatie.

Ook kinderarts en voormalig tropenarts Albertine Baauw van SOS Moria was bij de demonstratie aanwezig. "We vinden dat we tekortschieten als het gaat om mensenrechten en de rechten van het kind. Een kind moet kunnen opgroeien op een veilige plek", zegt Baauw op NPO Radio 1. Ze noemt het Moria-akkoord van het kabinet "een aanfluiting".

Handjeklap

Ook tropenarts in opleiding Rahmee is er niet over te spreken: "Dit is handjeklap. We staan in Nederland bekend als tolerant land, maar dat zijn we niet. Mijn hoop voor Nederland is dat we ook echt tolerant worden en geen mensen weigeren bij de deur." Ze wil dat Nederland meer mensen uit uit het kamp opvangt: "Nederland legt nu de verantwoordelijkheid bij Griekenland. Op deze manier houdt ook Nederland een kapot systeem overeind. We kunnen niet langer wegkijken."