Van Dijk snelt in Australië superieur naar derde wereldtitel tijdrijden

In 2013 en 2021 was Van Dijk ook al de beste van de wereld.

Ellen van Dijk heeft in het Australische Wollongong voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel veroverd op de tijdrit. De 35-jarige Nederlandse, die eerder dit jaar het werelduurrecord verbeterde, was met ruim 46 kilometer per uur sneller dan de concurrentie. Annemiek van Vleuten, olympisch kampioene op de tijdrit, stelde teleur en haalde het podium niet.

Van Dijk was op voorhand niet de absolute favoriet. Reusser had haar op 17 augustus nog geklopt bij het EK. Ook Van Vleuten toonde vorm in de Vuelta. Maar ze kwamen er niet aan te pas. Vanaf het eerste meetpunt was Van Dijk sneller dan iedereen en ze bouwde die voorsprong in de eerste van twee ronden alleen maar uit. Ze was halverwege bijna een halve minuut sneller dan Brown.

In de tweede ronde leverde ze iets in op Brown, de thuisrijdster die verraste met zilver, maar Van Dijk hield genoeg over voor haar derde gouden medaille op de WK.

Van Anrooij zilver bij beloften

De vrouwen rijden voor het eerst op exact hetzelfde parcours als de mannen, en ook precies dezelfde afstand (34,2 km). Daarnaast is er nog een primeur: in het startveld van de eliterensters streden ook de beloften om een wereldtitel. De Italiaanse Vittoria Guazzini was de beste (45.20), voor de Nederlandse Shirin van Anrooij (47.09).