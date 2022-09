Tyfoon Nanmadol nadert Japan, 2 miljoen mensen opgeroepen tot evacuatie

Bijna twee miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten, uit vrees voor een tyfoon die naar verwachting vandaag aankomt. Die tropische storm, met de naam Nanmadol, wordt door het Japanse weerbureau als 'zeer gevaarlijk' ingeschat.

Volgens het Typhoon Warning Center van de Amerikaanse marine kan Nanmadol de schadelijkste tyfoon worden die Japan in decennia raakt.

Het grootste gevaar lopen volgens het Japanse Meteorologisch Instituut zo'n 14.000 inwoners van Nishinoomote, een stadje op het kleine eiland Tanegashima in het uiterste zuiden van Japan. Voor hen geldt waarschuwingsniveau 5, de hoogste categorie die er is. Voor zo'n 2 miljoen andere inwoners van nabijgelegen eilanden geldt waarschuwingsniveau 4. Op zondag wordt er in deze regio ongeveer een halve meter aan regenval verwacht.

Overstromingen en aardverschuivingen

"Er bestaat kans op zeer hoge golven, veel regenval, en wind die zo hard is dat huizen kunnen instorten", zo zei een woordvoerder van het weerinstituut tijdens een persconferentie. Hij waarschuwde ook voor overstromingen en aardverschuivingen. "Het wordt heel gevaarlijk."

Naar verwachting trekt de storm vanaf zondag noordwaarts over de Japanse eilanden, en bereikt die dinsdag de hoofdstad Tokio.

In aanloop naar Nanmadol zijn er in zuidelijk Japan op zaterdag al honderden vluchten geannuleerd, en sommige treinverbindingen zijn stilgelegd. Winkelketens zoals Seven-Eleven hebben hun vestigingen op Kuyshu en omliggende eilanden gesloten.