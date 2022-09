Fortuna van laatste plaats af, na winst met tien man bij debuut trainer Velázquez

Fortuna Sittard is van de laatste plaats af in de eredivisie. Invaller Remy Vita bezorgde de tien Limburgers in de slotminuten de zege (1-0), want aanvoerder Mats Seuntjens had een kwartier voor tijd zijn tweede geel gekregen.

Zo debuteerde Julio Velázquez met een zege, de Spaanse trainer die zeer gepassioneerd meeleefde langs de lijn. Velázquez is de opvolger van Sjors Ultee, die al na drie nederlagen kon vertrekken.

Het treffen met Excelsior, dat keurig drie van zijn eerste zes wedstrijden had gewonnen, bood verder nog weinig houvast. Na een enthousiast begin van Fortuna waren de betere kansen voor de Rotterdammers, met zelfs een schot tegen de paal van Couhaib Driouech. Diep in de tweede helft was Driouech na een scrimmage ook gevaarlijk.

Kansen voor Burak

Fortuna had de 37-jarige Burak Yilmaz als aanjager, maar de Turkse vedette had tot twee keer toe zijn vizier niet op scherp staan toen hij vanaf de rand van het strafschopgebied vrij kon uithalen. En een kopbal ging over.

Het vuurtje leek in de slotfase toch nog even aan te wakkeren bij de thuisclub, maar doofde al snel weer toen Seuntjens zijn tweede geel kreeg en Fortuna het laatste kwartier met een mannetje minder moest overleven.

De individuele klasse van Yilmaz gaf uiteindelijk de doorslag. Zijn inzet kon nog worden gepareerd, maar Vita stond precies op de goede plek voor de rebound.