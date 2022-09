Nederland trekt 7,5 miljoen extra uit voor berging verroeste olietanker Jemen

Het kabinet maakt nog eens 7,5 miljoen euro vrij voor de berging van een verroeste olietanker die al jaren onbemand voor de kust van Jemen drijft. De Al Safer-tanker heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord, maar is vanwege de oorlog in het land op het Arabisch Schiereiland in zeer slechte staat. De angst bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt, wat tot een milieuramp van ongekende proporties zou leiden.

Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een "tikkende tijdbom" waarvoor snel actie nodig is. Het door Nederland toegezegde bedrag is volgens haar de laatste bijdrage die nodig was om de bergingsoperatie op touw te zetten.

De minister maakte de Nederlandse bijdrage bekend tijdens een bliksembezoek aan Jemen. Het was voor het eerst in veertien jaar dat een Nederlandse bewindspersoon het land bezoekt. In april spraken de strijdende partijen in Jemen voor het eerst in jaren een staakt-het-vuren af, dat in juni werd verlengd.

In mei kwam het kabinet ook al met 7,5 miljoen euro over de brug voor een bergingsoperatie, tijdens een digitale donorconferentie die de Verenigde Naties en Nederland samen hadden georganiseerd. Ook andere landen hebben miljoenen toegezegd, waaronder de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Qatar en Duitsland.

Erbarmelijke staat

De olietanker ligt al sinds 2015 praktisch onbemand voor de haven van Hodeidah, aan de Jemenitische westkust. Medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam concludeerden vorig jaar dat deze haven, net als vier andere havens in het land, in erbarmelijke staat verkeert. Vanwege de burgeroorlog die sinds 2015 in Jemen woedt, zijn ze zwaar beschadigd en worden ze nauwelijks onderhouden.

Ook het onderhoud van de Al Safer-tanker heeft geen prioriteit. Het schip dateert uit de jaren 70 en ligt al decennia voor anker in Hodeihah.

Eerder dit jaar vertelde journalist en Jemen-kenner Anthon Keuchenius in het NOS-radioprogramma Met Het Oog op Morgen dat de tanker daar in 1988 is stilgelegd om te functioneren als exportlocatie voor olie uit Jemen. "Alleen sinds 2015 is daar een oorlog, stroomt er geen olie meer naar dat schip en wordt het ook niet meer onderhouden. Maar het zit nog wel halfvol."

Op de kaart zie je waar de tanker zich bevindt: