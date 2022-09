Verontwaardiging over uitnodiging aan Saudische kroonprins voor uitvaart Elizabeth

Mensenrechtenactivisten zijn furieus over de Britse uitnodiging aan kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië om maandag de uitvaart van koningin Elizabeth bij te wonen. De Saudische ambassade in Londen heef laten weten dat de kroonprins morgen in Londen arriveert om de overleden vorstin eer te bewijzen. Het is onduidelijk of hij ook de uitvaartdienst in Westminster Abbey zal bijwonen.

Mohammed bin Salman gaf volgens de Amerikaanse geheime dienst CIA in 2018 toestemming voor de moord op journalist Jamal Khashoggi, in het Saudische consulaat in Istanbul. Khashoggi schreef onder andere voor de Washington Post kritische stukken over het Saudische koningshuis. De moord leidde internationaal tot verontwaardiging en Mohammed bin Salman werd tot dit jaar door het Westen geboycot. De prins heeft altijd tegengesproken dat hij persoonlijk bemoeienis had met de zaak.

Toenadering

Toen westerse landen als gevolg van de Russische sancties te maken kregen met een sterk verminderde aanvoer van olie en gas uit Rusland en de energieprijzen snel stegen, zochten leiders als Biden en Macron weer toenadering tot Mohammed bin Salman. Het VK heeft geen publiek contact meer gehad met de prins sinds het schandaal rond Khashoggi.

De uitnodiging aan de kroonprins is in de woorden van Khashoggi's verloofde een "smet op de nagedachtenis aan koningin Elizabeth". Ze heeft verzocht om de aanhouding van Mohammed bin Salman op het moment dat hij voet aan de grond zet in het VK, maar zei daarbij te betwijfelen of dat ook gaat gebeuren.

Andere organisaties wijzen ook op de slechte mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, waar dissidente stemmen het zwijgen wordt opgelegd en onlangs nog een 34-jarige Saudische vrouw die in Engeland studeerde, voor 34 jaar werd opgesloten vanwege haar berichten op Twitter.

Warm contact

De Britse oud-ambassadeur in Saudi-Arabië, John Jenkins, zei gisteren tegen The Guardian dat de Saudische koninklijke familie en Charles elkaar graag mogen. "Hij bracht geregeld bezoeken aan de Golf en ontving de Saudische prinsen officieel en privé in Londen. Hij besteedde aandacht aan hen. En hij deed een poging om wat Arabisch te leren."