Horrorstart Cambuur krijgt vervolg met drie keer rood en vijf tegengoals bij RKC

RKC Waalwijk staat weer stevig in de middenmoot van de eredivisie. Van een moegestreden SC Cambuur werd ruim gewonnen (5-1), nadat twee spelers én trainer Henk de Jong al voor rust met een rode kaart waren weggestuurd.

Zo kent Cambuur een dramatische competitiestart, met buiten personele problemen ook een plek in de degradatiezone.

Waar RKC vorige week zijn woede niet onder stoelen of banken stak na een makkelijk gegeven penalty tegen in de blessuretijd tegen PSV, had het nu een tegenstander die worstelde met al zijn emoties na tegenslag op tegenslag.

Harde charges

Hoewel, op het wegsturen van Mees Hoedemakers in de achtste minuut na een onbeholpen charge was niks af te dingen. En ook op de overtreding van Alex Bangura op slag van rust stond zelfs na het bekijken van de beelden maar een straf: rood.

Wel ongelukkig was de handsbal van Jamie Jacobs, zwaar bestraft met een penalty. De Jong was woedend en kon ook inrukken. En Michiel Kramer scoorde, die voor RKC zo bevrijdende gelijkmaker (1-1).

Bekijk hier de reactie van Henk de Jong: