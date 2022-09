Motor Town Detroit bewijst: de toekomst is elektrisch

Wie nog bevestiging zocht, kan het dit weekend vinden in Detroit: de toekomst van de Amerikaanse auto-industrie is elektrisch. Van kleine startups tot reuzen als Ford en General Motors, alles op de vloer van de jaarlijkse auto-expo in Motor Town wijst richting elektrificatie. De autobranche staat nog aan het begin van een grote metamorfose, maar heeft overduidelijk de keuze gemaakt. Jarenlang stribbelde de industrie tegen. Strengere milieuregels werden gezien als kostenpost, er werd druk gelobbyd om wetgeving verder de toekomst in te duwen. Tot vorige maand Californië kwam met de strengste wetgeving tot nu toe: vanaf 2035 mag er in de staat geen auto meer met benzinemotor worden verkocht. Tot ieders verrassing bleef het stil. De autobranche is om. Sterker nog; de meeste merken maken zelf meer haast. "Ons eerste volledig elektrische model rolt van de band in 2025", zegt CEO Christine Feuell van Chrysler. "En in 2028 is onze hele collectie elektrisch." Het afgelopen jaar was een van de ingrijpendste voor de industrie sinds de uitvinding van de auto, zegt elektrificatie-expert David Cooke. "Jarenlang waren autofabrikanten alleen aan het nadenken en voorbereiden, maar nu zien we plotseling harde doelstellingen, die ook meteen concreet worden", vertelt de onderzoeker van de Universiteit van Ohio. "Het gaat nu echt razendsnel." Stopcontacten en ijskoeler En concreet is het. Nieuwe modellen die nog een verbrandingsmotor hebben, staan op de beurs steevast tweede rang. Centraal in de stands van alle grote merken staan de nieuwe EV-modellen. Van stadsauto's tot SUV's, minibusjes, kleine vrachtwagens, sportauto's en zelfs een flinke keuze uit de in Amerika zeer populaire pick-up truck.

"Dat is een grote verandering, juist voor de typische pick-uprijder", bevestigt vertegenwoordiger Tyler Smith van Ford. De F-150, de pick-up van Ford, is al jarenlang de bestverkopende auto in Amerika. "Dit is een klassiek stuk cultuurgoed, daar ga je liever niet aan sleutelen." Toch staat nu de F-150 Lightning voor onze neus, het EV-model. "Deze doet precies wat het gewone model ook doet, en meer", prijst Smith aan. Het is een auto met meerdere stopcontacten, handig voor installatiewerk of monteurs die meteen hun elektrische gereedschap kunnen opladen. Er zit zelfs een ijskoeler in, waar vroeger het motorblok zat. De auto is bewust zo ontworpen dat hij haast niet te onderscheiden is van een oude F-150. "En het werkt", zegt Smith, "het loopt storm met bestellingen, we kunnen nu al niet meer leveren." Correspondent Lucas Waagmeester bekeek de nieuwste elektrische modellen op autobeurs Motor Town:

