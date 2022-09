Poolse treffer geeft teleurstellend Airborne-duel toch een bijzonder tintje

Vitesse blijft ploeteren in de eredivisie. Thuis tegen FC Volendam werd teleurstellend met 1-1 gelijkgespeeld, waardoor de Arnhemmers nog steeds maar net boven de degradatiezone blijven hangen.

Traditioneel staat deze tijd van het jaar in het teken van de Airborne-herdenking. Bijzonder was daarbij dat de gelijkmaker van Vitesse volledig van Poolse makelij was.

De aanwezige veteranen in Gelredome zagen Bartosz Bialek op aangeven van Kacper Kozlowski binnentikken, waarmee de huurlingen van respectievelijk het Duitse Wolfsburg en het Engelse Brighton niet alleen hun waarde bewezen. Ze kozen er ook een bijzonder moment voor.

Kranslegging

Eerder deze week legden de twee jonge Polen een krans bij het herdenkingsmonument in Driel, dat in de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd door Poolse parachutisten. Diep onder de indruk van de geschiedenis die door hun voorouders geschreven was, verschenen ze in het speciale Airborne-tenue ook samen aan de aftrap.

Aanvankelijk leek het weer helemaal de verkeerde kant op te gaan voor Vitesse, toen Enzo Cornelisse met een riskante pass het onheil inluidde voor de Arnhemmers en Carlens Arcus de bal bij zijn herstelwerkzaamheden via de knie van Robert Mühren toch het doel in zag gaan (0-1).