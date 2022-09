20-jarige man overleden bij steekincident Nijmegen, verdachte meldt zich

In het centrum van Nijmegen is vanmiddag een 20-jarige man neergestoken. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden, meldt de politie. Het incident gebeurde rond 16.00 uur op Plein 1944, in het winkelgebied van de Gelderse stad.

Op het politiebureau heeft zich korte tijd na het dodelijke steekincident een man gemeld. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid, zegt de politie.

De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

Het plein werd na het incident afgesloten voor sporenonderzoek. Ook cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven de stad. Volgens Omroep Gelderland trok de zaak veel bekijks van winkelend publiek.