Verantwoording video gasalternatieven

Verantwoording

De cijfers in de video over gasalternatieven komen van Milieu Centraal, een stichting die consumenten adviseert over duurzame keuzes. Milieu Centraal rekende voor Nieuwsuur uit wat de kosten zijn van de alternatieven voor stoken op gas. De pelletkachel blijkt 20 procent duurder dan verwarmen met een cv-ketel. Een houtkachel is volgens Milieu Centraal minstens twee keer duurder in gebruik. De open haard is het minst voordelig als hoofdverwarming. Als je die met het duurste hout stookt, ben je achttien keer meer kwijt dan stoken op gas. Milieu Centraal hanteert bij de berekening een gemiddelde gasprijs van 1,20 euro, terwijl de huidige gasprijs veel hoger ligt.

"Dat is een lange termijn gasprijs die wij rekenen omdat de meeste alternatieven die we met elkaar hebben vergeleken, die koop je voor de lange termijn", zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal. "Die koop je niet voor een winter, je koopt niet een houtkachel of een warmtepomp om hem maar een winter te gebruiken. En we verwachten dat in de toekomst de gasprijs wel weer gaat dalen."

De cijfers staan in dit document.