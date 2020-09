Winnend De Graafschap thuis ook op schot tegen Roda JC

De Graafschap heeft ook zijn tweede duel in de Keukenkampioen-divisie gewonnen. De ploeg van coach Mike Snoei, eind augustus met 4-2 te sterk voor FC Den Bosch, won in Doetinchem met 4-0 van Roda JC. Voor de gasten was het na twee zeges de eerste nederlaag.

Elmo Lieftink schoot de thuisploeg halverwege de eerste helft met twee prachtige kanonskogels naar 2-0. Hij vond eerst vanaf 30 meter de kruising en even later nam hij de bal op de rand van het strafschopgebied ineens op zijn linkerschoen.